Grandi classici e nuovi titoli per la stagione teatrale dei ragazzi

Cinque spettacoli con titoli classici e nuove opere. "Per accompagnare il nostro pubblico più giovane in un viaggio che li metterà in rapporto con il fascino del gioco teatrale, con uno sguardo attento alle grandi storie e alla contemporaneità – afferma il direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi –. Performance attoriale, musica, canto, danza e tanto altro emozioneranno e accenderanno la fantasia ai nuovi spettatori del presente e del futuro di questa così grande e importante istituzione culturale e artistica della città". La nuova stagione ragazzi andrà in scena da gennaio a maggio. "Coinvolgere le nuove generazioni – aggiunge il sindaco Pierluigi Peracchini – è fondamentale sia per il loro percorso formativo, sia per offrire occasioni di sano divertimento". Si inizia domenica 19 gennaio alle 16.30 (replica lunedì 20 alle 10) con la Compagnia Ragazzi Fabrizio De Andrè a presentare ‘Risvegli’, primo Studio su ‘Metamorfosi’ di Franz Kafka, sul testo di Gloria Clemente; età consigliata dai 13 anni. Poi, domenica 2 febbraio alla stessa ora, con replica al lunedì mattina, Fondazione Aida presenta ‘Grisù – Il drago senza paura’, con la regia di Manuel Renga; età consigliata dai 3 anni. Lunedì 24 e martedì 25 febbraio, sempre alle 10, ecco ‘Alice in WWWonderland’, liberamente ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, con la regia di Claudia Martore (drammaturgia di Micol Jalla); età consigliata dai 6 anni. Doppio appuntamento, alle 9.30 e alle 11, venerdì 14 marzo, con ‘I.A. Nessuno mi ama offline’, di Klaus Saccardo, le illustrazioni dal vivo di Giorgia Pallaoro, la musica live di Candirù; età consigliata dai 10 anni. Infine, per tutti, venerdì 28 marzo alle 10 e sabato 29 marzo alle 21, il progetto ‘La bella addormentata si risveglia’, ideato dalla coreografa spezzina Loredana Rovagna per lo Junior Golfo dei Poeti Danza e Cantiere della Danza, da lei diretti. I biglietti saranno disponibili dal 4 novembre al botteghino del Teatro Civico.

marco magi