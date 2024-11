Grande successo per la mostra dedicata a 'The Spezziner' a Sunspace

La Spezia, 11 novembre 2024 – Ha richiamato molti visitatori e destato grande interesse da parte di cittadini e turisti la nuova iniziativa dedicata a 'The Spezziner', il progetto artistico lanciato dall'associazione culturale Studio 18, guidata da Mauro Baraldi e Italo Tosti.

Al Sunspace di via Sapri sono state infatti esposte tutte le copertine dei 75 numeri della 'rivista che non c'è', realizzate settimanalmente da artisti e illustratori spezzini, nello spirito di raccontare e promuovere, in modo creativo, la nostra città, il suo territorio, i suoi momenti di vita, le sue tradizioni. La Spezia e provincia presentate in modo diverso, viste attraverso gli occhi degli artisti che collaborano attivamente da gennaio dello scorso anno nella realizzazione di copertine sempre dedicate ad aneddoti, leggende e visioni immaginarie e non, del Golfo dei Poeti, le tradizioni e i paesaggi delle Cinque Terre e la storia del territorio.

Nella rassegna sono state esposte le copertine in tutti i formati, bauletti celebrativi e cartoline artistiche tra lo scorrere di immagini di backstage negli studi degli artisti (info e contatti a [email protected]).

Al finissage della mostra, al quale ha preso parte l'assessore Giulio Guerri, sono state donate sei stampe ad altrettanti visitatori con illustrazioni realizzate per il magazine dagli artisti Gaetano Amato, Gloria Giuliano, Mauro Manco, Nicola Perruca, Rossana Rotondi e Nicol Squillaci.