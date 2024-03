Gnu Quartet in concerto a ’Portofino Days’

Secondo giorno, oggi, per i ‘Portofino Days’, con il Digital Fiction Festival, in programma fino a domani, ad animare uno dei borghi più suggestivi al mondo. Mentre al teatrino si alterneranno le proiezioni, al pomeriggio, in Piazzetta, l’open forum ‘Le serie Tv Crime al femminile’ alle 15 e, alle 17, ‘Stati generali dell’Audiovisivo. Quale futuro indirizzo dovrà seguire il comparto nazionale e internazionale’. La sera, dalle 21, la consegna dei premi e, a seguire, il concerto degli Gnu Quartet sulle musiche da film e serie Tv. Sarà la giornata delle colonne sonore curata da Roberto Pischiutta ‘Pivio’, compositore e autore. Il programma si aperto ieri sera con l’intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la presenza del vicepresidente e assessore Alessandro Piana; in più le prime premiazioni e, in anteprima mondiale, la proiezione della prima puntata della terza stagione della serie ‘Hotel Portofino’. La partecipazione agli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria ( programmasul sito www.portofinodays.org). È sufficiente mandare una mail a [email protected] specificando a quale evento si desidera partecipare, dettagliando ora, nome dell’evento, luogo.