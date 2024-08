Gli aquilotti di Di Carlo due volte a rete al Picco

Un solo precedente in Coppa Italia tra Spezia e Salernitana. Una gara disputata al Picco il 1° dicembre 2015, che mise sulla graticola il tecnico Torrente dopo la sconfitta, sebbene gli ospiti addossarono poi le colpe soprattutto all’arbitro. Il direttore di gara Lo Cicero e il primo assistente Cervelleri furono accusati di non aver visto due evidenti offside, quelli che servirono allo Spezia allenato da Domenico Di Carlo (foto), per infilare altrettante reti alle spalle di Terraciano. Erano i sedicesimi di finale dell’edizione 2015-16, e a sigillare l’incontro (2-0) furono prima Calaiò al 13’ e poi al 33’ il difensore Postigo. La partita successiva fu l’indimenticabile Roma-Spezia che, dopo lo 0-0 giocato, affidò ai rigori l’esito con il penalty decisivo di Acampora (il tecnico dei giallorossi Garcia ci rimise la panchina), che portò ai quarti di finale gli aquilotti, battuti dalla sorprendente Alessandria nello stadio di viale Fieschi. Per quanto riguarda il campionato, invece, sono dodici gli incontri all’Arechi tra Salernitana e Spezia e lo score non è poi così positivo per le Aquile: tre sole vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte.

m. magi