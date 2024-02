’Gestione della sofferenza mentale’. Il corso per operatori della Rems

Gli operatori sanitari (medici, infermieri, Oss, personale amministrativo e di sicurezza) della Rems di Santa Maria di Calice al Cornoviglio, hanno partecipato al corso di formazione per l’acquisizione e l’approfondimento di competenze e conoscenze per una corretta gestione del paziente psichiatrico in ambito forense: “La gestione della sofferenza mentale” il titolo del corso, inserito nell’ambito del percorso interattivo sugli elementi di base delle teorie, competenze e pratiche in psicopatologia; corso proposto dal Elisabetta Olivieri, coordinatore funzionale della Rems Asl5, in qualità di responsabile scientifico, considerata la complessità professionale a cui gli operatori Rems sono sottoposti nella pratica quotidiana. Le attività sono state portate avanti da Caterina Vecchiato, direttore Spdc di Savona (ora in pensione) e hanno approfondito la conoscenza della psicopatologia clinica come strumento per il progetto di cura, accanto a pratiche psichiatriche. Sono stati anche analizzati singoli casi che gli stessi operatori hanno discusso in modalità interdisciplinare.