Fra lettura e musica, incontro con Cunsolo al circolo anziani

In un evento che comprende la lettura di alcuni brani del libro da parte di Massimo Marasco e Giuliana Burzi (con intermezzi chitarristici di Gian Luigi Ago e Patrizio Cozzani, che interpreteranno loro composizioni originali), al circolo anziani di piazza Brin di via Filippo Corridoni 7, oggi alle 17.30, ci sarà la presentazione del libro di Gianfranco Cunsolo ‘Il sistema patologico e la società liberata, i segreti della conoscenza e la gioia della scoperta’, da parte di Sergio Olivieri. Gianfranco Cunsolo è autore di libri di narrativa e scientifici, di articoli e saggi, conduttore di trasmissioni radiofoniche ed è impegnato nel sociale, è professore e ingegnere. Ma quali ragioni hanno spinto Cunsolo a scrivere il libro?. "Possiamo rimanere indifferenti e in silenzio – dice Cunsolo – mentre le terre vengono sempre più ridotte e rovinate, il cibo riempito di pesticidi, l’aria e l’acqua avvelenate, mentre gli Stati e i loro governi si fanno, direttamente o indirettamente, sempre più disumani e immorali con massacri di persone inermi e bambini o limitandosi a belle parole di condanna? Il nucleare diventa una opzione capace di inghiottire la vita di milioni di persone e rendere il pianeta ostile alla vita dei sopravvissuti. È normale tutto questo? No, noi ci meritiamo un destino migliore, se non altro perché la storia umana è stata così ricca di persone generose e ricche di ideali, di capolavori immortali e per l’incomparabile bellezza della natura".

Come si sente leggendo il suo libro, Gianfranco Cunsolo porta dentro, oltre alla sua empatia, una trama avvincente di viaggi avventurosi attraverso il mondo ed esperienze di vita non comuni per la loro diversità di situazioni e ambienti, che ci fanno riflettere e ci aprono una nuova visione del mondo più serena e realizzante oggi, nella nostra vita, non rimandabile al sole dell’avvenire. Un nuovo interessante evento al circolo, naturalmente, sempre con ingresso libero.

m. magi