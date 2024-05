Follo, Rita Mazzi si ricandida. Presentata la nuova squadra: "Noi ci siamo sempre stati"

L’attuale primo cittadino di Follo, Rita Mazzi presenta la sua nuova squadra in corsa per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: un mix di esperienze e professionalità uniti dalla passione per Follo. "Noi ci siamo. In questi anni di lavoro abbiamo instaurato un filo che ci unisce e che ci terrà uniti. Esserci sempre, è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni fin dal primo giorno di insediamento ed è quello che continueremo a fare. Ci siamo stati quando abbiamo aperto i cassetti comunali e abbiamo conteggiato 349.082,38€, un piano di rientro per copertura disavanzi del 2015 pari a 578.362€, anni un anticipo liquidità del 2017 di cassa e depositi prestiti in 30 anni di 277.000€ e un totale di 72 mutui richiesti dalle precedenti amministrazioni. Non ci siamo persi d’animo, abbiamo risanato nel giro di pochi anni la situazione economica di un Comune richiamato dalla Corte dei Conti e siamo riusciti a realizzare grandi e piccole opere in tutto il Comune nonostante lo sgravo e nonostante i due anni e mezzo di pandemia. Molte le situazioni che ci hanno messo alla prova ma che abbiamo superato insieme. La squadra è civica e coesa, riconfermata nella quasi totalità: giusto un paio le sostituzioni rispetto a cinque anni fa. Sia il gruppo che i cittadini mi hanno espresso il loro desiderio di vedermi continuare e quindi, io continuo ad esserci. Dobbiamo terminare dei lavori iniziati e già finanziati come la realizzazione della riqualifica urbana di Piana Battolla con la ristrutturazione di Piazza Turati, la pavimentazione interna e la realizzazione in due lotti dei marciapiedi. Nonostante le difficoltà siamo riusciti a progettare e realizzare una piazza a Pian di Follo, realizzare mezzo chilometro di marciapiedi richiesti da 30 anni che hanno migliorato notevolmente la sicurezza, istituito il cantoniere di Frazione per la cura costante delle nostre 9 frazioni, messo in sicurezza e ristrutturato le scuole sia di Pian di Follo che di Piana Battolla, bonificato l’ex area Tiro al Volo ormai dimenticata, migliorato in buona parte i cimiteri, ristrutturato internamente ed esternamente la biblioteca comunale oggi completamente rinnovata e digitalizzata. Oltre ovviamente ai lavori di somma urgenza per i quali ci siamo attivati fin da subito per limitare il più possibile i danni per i cittadini come è stato per esempio per la frana di Torenco, risolta e ripristinata in meno di 10 mesi".

Ecco i nomi dei 12 candidati: Kristopher Casati, Corrado Vezzi, Laura Sardi, Pasquale Giacomobono. Roberta Fabbri, Gabriele Contin, Marina Ricco, Manuelita Barone, Cristian Bianchi, Teresa Cervone, Marco Carabelli, Angelo Lo Biondo.