Flop-Superbonus nel libro di Stagnaro

Verrà presentato venerdì, alle 18, al Sunspace di via Sapri, il libro ‘Superbonus - Come fallisce una nazione’ di Carlo Stagnaro (coautore insieme a Luciano Capone), direttore delle ricerche dell’Istituto Bruno Leoni. A moderare sarà Renato Goretta, fondatore e presidente del cda di Gesta Srl, con ospite l’avvocato, giornalista e presidente della Adam Smith Society (che organizza l’evento) Alessandro De Nicola. "Il Superbonus – spiegano gli autori – è il più gigantesco trasferimento di risorse dai poveri ai ricchi e il più gettonato argomento della campagna elettorale da sinistra a destra. Un disastro del genere non poteva che avere una condivisione trasversale: ha rappresentato la grande illusione che si potessero avere ‘gratis’ crescita economica e transizione ecologica, si è rivelato la più pesante zavorra che abbia mai ingessato le nostre finanze pubbliche. Il Superbonus incarna perfettamente tutte le illusioni della politica italiana".