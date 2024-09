Fezzanese impegnata sul campo della Pistoiese. Trasferta difficile per i ragazzi di mister Ponte

La juniores nazionale della Fezzanese vuole continuare a vincere anche nella seconda giornata del girone F. Il team di Giulio Ponte è impegnato a Pistoia nella prestigiosa sfida con la Pistoiese che si terrà oggi pomeriggio alle 15.30. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Frediani di Pisa con assistenti Nesi e Venturi di Pistoia. Sia verdi che arancioni sono reduci da una vittoria ottenuta all’esordio pertanto la potremmo definire una sfida al vertice anche se siamo ancora alla seconda giornata. Sabato scorso i fezzanoti al termine di una spettacolare partita hanno battuto per 3-2 al ‘Cimma’ di Pagliari il Seravezza, mentre i pistoiesi si sono imposti per 1-0 sul campo del Follonica Gavorrano. La gara è pertanto un banco di prova molto importante per capire il valore ed il livello di squadra della Fezzanese. Le altre partite della giornata sono Livorno-Follonica Gavorrano, Pontedera-Tau Altopascio, Prato-Tuttocuoio, Seravezza Pozzi-Ghiviborgo, Zenith Prato-Grosseto, riposa Figline.

Paolo Gaeta