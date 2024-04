Eventi e cultura Comune a caccia di sponsor

Le entrate autonome degli enti locali non bastano per far fronte a tutte le spese e per questo assume crescente importanza la capacità di intercettare finanziamenti all’esterno sia da parte di soggetti pubblici che di mecenati privati. Soprattutto a sostegno della cultura, della valorizzazione del territorio e della tutela delle tradizioni popolari e sociali. In questa direzione si intensifica l’impegno del Comune di Lerici, che sta partecipando al bando “Territori in Luce” della Fondazione Compagnia di San Giorgio per finanziare un progetto di valorizzazione di luoghi e attività legati ai personaggi illustri del territorio e al contempo sta lavorando sulle forme di mecenatismo messe in campo dal Governo e sulle sponsorizzazioni dirette da parte di soggetti privati.

"Con la nostra adesione all’Art Bonus per un progetto sul castello di Lerici abbiamo aperto la via a questa forma di mecenatismo 2.0 messa in campo dal Governo che permette ai finanziatori dei progetti ricompresi nell’art bonus uno sgravio importante sulla pressione fiscale", spiega il sindaco Leonardo Paoletti. L’amministrazione torna inoltre a promuovere le sponsorizzazioni con una manifestazione di interesse per la ricerca di mecenati che sostengano direttamente l’organizzazione di eventi e manifestazioni: "Abbiamo fatto una proposta articolata di tre pacchetti diversi per chi sceglie di sovvenzionare i nostri eventi e contribuire alla realizzazione di una stagione estiva che sia all’altezza del nostro territorio, quest’anno Best Tourism Villages per le Nazioni Unite – prosegue Paoletti –. Chi decide di destinare una somma al nostro Comune tramite semplice sponsorizzazione, oltre alla visibilità del proprio marchio e qualche benefit come partner degli eventi comunali, vedrà soprattutto associato il proprio nome al nostro territorio".

L’amministrazione ha racchiuso tutte le possibilità di sponsorizzazione in un unico progetto comunitario dal titolo “Take PArt”, la community formata da tutti i sostenitori di Lerici inteso come territorio e non come ente: "Come le più grandi istituzioni culturali del mondo, anche Lerici punta sulla partecipazione collettiva per generare un senso di appartenenza e anche la percezione per ciascun sostenitore di essere come un pezzo di un grande puzzle, ma indispensabile all’opera completa. L’obiettivo è quello di compartecipare alla conservazione dei propri beni laddove i fondi statali, regionali e comunali non riescono ad arrivare: una vera e propria chiamata alle arti, perché in fondo, lasciare un’impronta dà un senso alla nostra presenza su questa terra".