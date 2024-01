Evasi sempre più lanciati. La nuova produzione a battesimo agli Impavidi

Sarà un anno intenso e con tanti chilometri da mettere nel motore della sempre più lanciata macchina della Compagnia degli Evasi, il gruppo teatrale non professionistico di Castelnuovo Magra che dopo una stagione di applausi, grandi successi di pubblico e critica, e titoli in bacheca ha già programmato un 2024 ricco di appuntamenti che si terranno in giro per l’Italia. "Non mancheranno – ha spiegato una delle anime del gruppo, Alessandro Vanello – importanti novità oltre naturalmente alle repliche degli spettacoli più conosciuti. C’è molta attesa per il debutto dei nuovi spettacoli che verranno presentati in anteprima in provincia". E come accaduto negli ultimi anni sarà il teatro degli Impavidi di Sarzana a tenere a battesimo un’altra nuova produzione degli evasi. "Si debutta il 17 maggio – prosegue Vanello – con ’Apericena Pochade’ scritta da William Cidale che è uno degli storici fondatori della compagnia oltre che attore e regista. Saremo al agli Impavidi che ha accolto le nostre ultime prime Sarzana. E prima della fine l’anno, sicuramente a novembre, metteremo in scena il terzo inedito dal titolo ’Fuori dalla stanza’ scritto e diretto da Marco Balma". E’ stato decisamente un anno da incorniciare per la Compagnia degli Evasi. Nel 2023 infatti sono arrivati ben 13 premi nazionali e 41 repliche messe in scena in diversi teatri italiani. Intanto è già pronta l’agenda del nuovo anno che vedrà gli attori impegnati sui palchi di Pistoia, Gorizia, Merate, Mordano e Lesmo con ’Limone e caffè’ mentre la ’Locandiera’ verrà presentata a Canosa di Puglia e Carosino di Taranto. L’altro classico ’Penelope l’eredità delle donne’ sarà ad Agugliano, Città della Pieve, Firenze e Salerno. Non potevano ovviamente mancare gli appuntamenti nella nostra provincia. Il primo e il 2 marzo ci sarà il debutto del nuovo lavoro della compagnia dal titolo ’La partita’ e il 30 marzo sempre al teatro Dialma di Spezia replica di ’Chi ha paura di Virginia Wolf’. Il debutto del nuovo anno sul palcoscenico è intanto già fissato giovedì 18 gennaio con ’Limone e caffè’ presentato al concorso nazionale Rafanelli al teatro Casa del Popolo di Pistoia quindi il 27 gennaio si replica al teatro Giuseppe Verdi di Gorizia nel Festival Internazionale ’Castello di Gorizia’.

m.m.