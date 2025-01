Estorsioni e percosse in aumento. Diminuiscono le truffe informatiche

Estorsioni e percosse in aumento a Spezia. Un dato in rialzo al quale corrisponde un calo dei reati, seppur ancora purtroppo presenti, di violenza sessuale, lesioni dolose e in materia di stupefacenti. Calano anche le truffe e le frodi informatiche anche grazie alle numerose campagna di informazione promosse dalle forze dell’ordine. A fare il bilancio del 2024 appena concluso è stato il nuovo prefetto Andrea Cantadori che ha riunito per l’occasione il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rispetto allo scorso anno sono diminuite le rapine: sono state 50 nel 2024 contro le 75 del 2023. I reati in materia di stupefacenti (201 nel 2024 e 243 nel 2023) i casi di violenza sessuale (25 nel 2024 e 26 nel 2023), le lesioni dolose (290 a fronte di 299). Per quanto riguarda le truffe e le frodi informatiche, si sono registrati 1036 casi nel 2024, in diminuzione dunque rispetto ai 1239 del 2023. Stanno invece aumentando le esorsioni, 44 casi, e percosse (44 due in più dell’anno precedente) e di minacce (211 nel 2024 e 199 nel 2023) e i furti. Stanno crescendo anche i casi di danneggiamento (1116 nel 2024 rispetto ai 1066 del 2023). Un unico caso di omicidio nel 2024 a Riccò del Golfo. La vittima è una donna di origine marocchina, uccisa dal marito. Durante l’anno appena concluso, come già accaduto nel 2023, non ci sono state denunce per usura. All’incontro convocato in Prefettura erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore Giulio Guerri, il sindaco di Brugnato Corrado accompagnato dal consigliere Gianpaolo Zolesi, il vicequestore vicario Giuseppe Testaì, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza Vincenzo Giglio e Massimiliano Re, il comandante dei vigili del fuoco Francesca Conti e il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri. Gli amministratori di Brugnato, territorio che nelle scorse settimane è stato bersagliato dai furti, hanno avuto l’assicurazione dell’intensificazione delle attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine che possono avvalersi anche dell’impianto di videosorveglianza funzionante in paese.

Massimo Merluzzi