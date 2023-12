’Emergenza freddo’, Caritas e Comune in campo

L’obiettivo è offrire un tetto a chi, con l’arrivo dell’inverno, è esposto al clima rigido. Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e il direttore di Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, Don Luca Palei, viste le rigide temperature invernali, hanno attivato le misure contenute nel piano “emergenza freddo”, che saranno attuate fino al 31 marzo, salvo ulteriori proroghe. La ‘Locanda il Samaritano’, presidio per l’ospitalità notturna di Caritas inaugurato nel 2022 a Pegazzano in Via XV Giugno, è operativo e può accogliere fino a 27 persone senza dimora e l’inserimento in struttura avviene attraverso il Centro di Ascolto di Via Don Minzoni 43 della Caritas, fino ad esaurimento posti. Nell’ospitalità è prevista, secondo le disposizioni per “l’emergenza freddo”, anche la colazione e il servizio pasti serali, a disposizione degli ospiti anche il servizio lavanderia. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse il dormitorio rimarrà aperto anche nelle ore diurne. Caritas Diocesana mette inoltre a disposizione anche alcuni posti letto per le donne senza dimora presso la ‘Comunità dell’Orto’ di via Brugnato. "Considerate le rigide temperature invernali tipiche della stagione – sottolinea il sindaco Peracchini – abbiamo attivato le misure necessarie per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione e alle persone senza fissa dimora. Questi interventi assicurano loro un luogo dove trovare riparo, lavare i vestiti e avere accesso a cibo caldo. Ci impegniamo costantemente per garantire particolare attenzione ai più bisognosi della nostra comunità, poiché la solidarietà è una priorità e nessuno deve essere lasciato indietro durante l’inverno".

"Un letto, una cena, una colazione sono come raggi di sole, che scaldano il cuore a chi riceve e a chi dona – dice Don Luca Palei direttore Caritas diocesana – Soprattutto danno forza e speranza, e ricordano che il bene genera bene, senza perdere tempo e nella concretezza". Finanziata dai fondi 8XMille Chiesa cattolica, la Locanda il Samaritano, ha visto la luce grazie anche alla sinergia tra Comune di Spezia, Caritas Diocesana e di tante realtà del territorio che hanno deciso di sostenere Caritas nel suo percorso di accoglienza e solidarietà. Tra i principali sostenitori del progetto: i cantieri San Lorenzo, Iren, Fondazione San Venerio e Fondazione Carispezia. Gli edifici della “Cittadella della Pace”, un tempo magazzini di munizioni e pezzi di artiglieria in uso alla Marina Militare a partire dal 1800, si sono trasformati oggi in un polo di pace e solidarietà. Questo il numero da contattare in caso di emergenza: Centro d’ascolto Caritas telefono 0187-731601.