Ecco il sindaco Adorni e la sua squadra. Il primo cittadino ha sciolto le riserve

La squadra "Uniti per la gente" scende ufficialmente in campo stamani. Dopo la festa organizzata ieri pomeriggio in paese per brindare al successo alle amministrative la nuova amministrazione comunale si ritroverà stamani alle 9.30 a palazzo civico per il primo consiglio. Si tratta in realtà dell’insediamento dopo le elezioni, il giuramento del sindaco Paolo Adorni e l’insediamento di tutto l’assise comunale. Verranno anche assegnate le delege agli assessori e consiglieri. Intanto il nuovo primo cittadino ha affidato il ruolo di vice sindaca a Elena Ferrarini che avrà anche le deleghe alla comunicazione, pubblica istruzione, servizi educativi per l’infanzia e sistema integrato 0-6, sistema bibliotecario, rapporti con il consiglio comunale. Augusto Vallese assessore ai lavori pubblici, agricoltura, trasporto pubblico locale. Paolo Polloni ambiente e ciclo dei rifiuti, decoro urbano, patrimonio e manutenzioni, Protezione Civile e difesa del suolo, polizia municipale, Elisa Scappazzoni servizi sociali, politiche abitative, politiche per le famiglie, assegnazione alloggi, pari opportunità, politiche giovanili. Il presidente del consiglio comunale sarà Massimo Silvestri consigliere con delega a urbanistica e edilizia privata e gemellaggi, Alessandro Insignito delegato allo sport, rapporti con società sportive, manutenzione e sviluppo impianti sportivi, organismi di partecipazione e rapporti con le frazioni, Tiziana Scappazzoni consigliere con delega alla cultura, progetti europei, rapporti con associazionismo, politiche per l’accoglienza e inclusione, archivio storico, Gianmarco Franchi capogruppo e consigliere delegato al turismo, Gal, marketing territoriale, valorizzazione rete sentieristica.

L’opposizione consigliare di centro destra sarà composta da Enrico Angelini, Maria Grazia Ciullo e Benedetto Arzà, Valter Ferretti Incerti rappresentante di Democrazia Cristiana. Son o stata momentaneamente trattenute dal sindaco Paolo Adorni le deleghe l bilancio, Politiche finanziarie e tributarie; personale, politiche sanitarie (in stretto coordinamento con il consigliere Gianmarco Franchi), attività produttive e commercio in collaborazione con l’assessore Paolo Polloni che ha esercitato la delega negli ultimi cinque anni. Maria Caterina Ambrosi invece entrerà a far parte dello staff del sindaco come previsto dallo statuto comunale. "Sarà un’emozione forte – ammette il neo sindaco Paolo Adorni – come ogni volta che si inizia un impegno. Siamo usciti vincitori dalle amministrative con un risultato straordinario che ha premiato un’idea fatta di ascolto e solidarietà e non soltanto il singolo consigliere oppure il candidato sindaco. Ci aspettavamo la vittoria anche se non con questi numeri e percentuali altimmis, segno che la lista da anni lavora bene e la comunità ha saputo riconoscere questo impegno rinnovando la fiducia ai componenti di Uniti per la gente.

Massimo Merluzzi