Un doppio appuntamento alla casa dell’arte nel cuore del centro storico cittadino. La Factory di via Fiasella, associazione culturale e laboratorio artistico ideato da Giuliano Tomaino, apre le porte venerdì alle 18.30 per la presentazione del libro dal titolo "Con i cimbelli su tutta Europa" scritto proprio da Giuliano Tomaino insieme a Cristina Balsotti. Un viaggio nell’arte attraverso uno dei simboli che hanno caratterizzato la carriera dell’artista spezzino ormai da anni "cittadino" sarzanese.

Dopo la presentazione del volume sabato pomeriggio invece un altro grande incontro con la musica live di Enrico ’Gas’ Gastardelli. Il conosciutissimo musicista e autore sarzanese proporrà il suo ricco repertorio nello spettacolo dal titolo "In origine". Enrico Gastardelli, cantante e chitarrista, vanta un lungo percorso musicale sia come solista, poi nello storico duo blues insieme a Andrea Harpo Giannoni e poi come elemento del gruppo RadioZero.