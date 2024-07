"Discarica a cielo aperto in un palazzo a Pianazze"

La discesa di un garage di fatto trasformata in discarica a cielo aperto, mobili e materassi sparpagliati un po’ dove capita. Problemi segnalati dagli abitanti dello stabile Arte di via delle Pianazze, alle prese con una situazione di degrado sulla quale prendono posizione le consigliere comunali di LeAli a Spezia Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi. "Gli abitanti della palazzina – dicono – ci hanno segnalato una situazione di grave degrado e disagio che stanno vivendo quotidianamente". Da quanto emerso la problematica principale è "la discesa che conduce ai garage, attualmente trasformata in una discarica a cielo aperto". Dal racconto dei residenti poi emerge come "la zona sia invasa da spazzatura, mobili abbandonati, elettrodomestici, materassi, materiali edili e altra sporcizia. Questo accumulo di rifiuti ha attirato topi e scarafaggi, creando un grave problema di sanità pubblica". La situazione è aggravata dal fatto che i garage "sono stati chiusi a causa di un uso improprio degli stessi da parte di alcune persone".

Oltre a questo viene lamentata anche una "la questione della tubazione degli scarichi degli appartamenti, che corre a circa un metro di altezza rispetto al pavimento delle cantine e attraversa il corridoio per innestarsi nel pozzo nero. Quando i liquami fuoriescono dal pozzo nero, invadono il corridoio e le cantine, colando lungo il tubo e riempiendo queste aree di liquami, con gravi conseguenze igienico-sanitarie. Anche le aree circostanti sono diventate discariche di materiali vari, alcuni dei quali potrebbero rappresentare un rischio per la salute pubblica". Gli abitanti chiedono quindi l’intervento dell’amministrazione comunale "per risolvere questa situazione intollerabile – dicono Flandoli e Lombardi – la comunità delle Pianazze non può più vivere in condizioni di degrado e chiede che vengano adottate misure concrete per il ripristino della normalità. Faremo richiesta di commissioni per approfondire la situazione e cercare di risolverla nel più breve tempo possibile".