Deiva Marina: al via il contest di disegno sulle torri difensive

A spasso per Deiva: le nostre torri è il titolo scelto per il primo contest di disegno organizzato dal Comune di Deiva Marina in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Levanto, i docenti del plesso scolastico e la scuola dell’infanzia deivesi.

Scopo dell’iniziativa è valorizzare il patrimonio storico del luogo dove i bambini e ragazzi vivono e vanno a scuola, diventandone custodi consapevoli attraverso il coinvolgimento diretto in attività artistiche e ambientali.

Per la prima edizione, sono state scelte come tema da trattare le due torri difensive del paese da riprodurre con una rappresentazione grafica. Il progetto nasce dalla sinergia tra Paola Gargiulo, assessore alla pubblica istruzione, e Daniela Lorenzini, dirigente scolastico, con il personale insegnante delle classi 3ª e 4ª della primaria con la coordinatrice Angela Telera, l’insegnante d’arte della secondaria Aurora Botto, le maestre Silvia Fattore e Annabella Di Leo per la scuola dell’infanzia.

L’attività è stata condotta con la supervisione di Marzia Dentone, conservatrice al MuSel di Sestri Levante.

Lunedì alle 10 nell’oratorio di San Giovanni, dopo i saluti del sindaco Ivan Valeriani, si terrà la premiazione degli elaborati di alunni e bimbi, che hanno raffigurato con fantasia le due torri deivesi in tecniche artistiche miste.

Il premio (tre piatti ricordo, decorati dall’artista locale Silvana Chiaudani, raffiguranti la Torre quadrata detta “Saracena) andrà ai vincitori di primaria e secondaria. La scuola dell’infanzia riceverà il dono fuori concorso. Al termine, visita guidata ai locali della torre quadrata, dove in estate saranno esposti i lavori del progetto.