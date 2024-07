D’Angelo plaude gli arrivi di Soleri e Aurelio. Il terzino riscattabile per 600mila euro

Vendere, patrimonializzare, rinforzare. Seguendo questi principi cardine, Eduardo Macia e Stefano Melissano, hanno concretizzato un’operazione esemplare con il Palermo che, a stretto giro di posta, sarà ufficializzata: cessione del centrale difensivo Dimitrios Nikolaou ai rosanero per circa 1,7 milioni di euro, acquisizione a titolo definitivo, come anticipato da La Nazione, dell’attaccante Edoardo Soleri, valutato circa un milione di euro dal club siciliano e conguaglio di circa 600-700mila euro nelle casse spezzine. In aggiunta, il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 600 mila euro del terzino sinistro Giuseppe Aurelio (una formula simile a quella adottata per Nagy). In un colpo solo la dirigenza spezzina è riuscita ad abbassare il monte ingaggi, ad acquisire un attaccante che soddisfa in pieno i desiderata di mister D’Angelo, a patrimonializzare il club con un investimento importante su Soleri suscettibile di plusvalenza in futuro e, infine, a immettere ulteriore cash nelle casse sociali. Di meglio, con le poche risorse a disposizione, era obiettivamente difficile realizzare.

Dal punto di vista tecnico-tattico Soleri avrà un ruolo fondamentale nello scacchiere previsto da D’Angelo, sarà l’attaccante ad hoc in grado di creare gli spazi per gli inserimenti vincenti di Di Serio e degli stessi centrocampisti. Peraltro Soleri arriva in un ambiente che già conosce per averlo vissuto giovanissimo, nel campionato 2017-18 (Serie B), quando il ds Gianluca Andrissi lo arruolò nell’organico affidato a Fabio Gallo. Una parentesi non certo fortunata che si chiuse a gennaio 2018 con solo 5 presenze e il passaggio all’Almeira.

L’opera di costruzione dei dirigenti aquilotti si alimenterà, in questi giorni, di un ulteriore tassello fondamentale nell’economia della squadra qual è il portiere Devis Vasquez. La Nazione ha dato conto dell’accordo già fatto tra lo Spezia e il Milan per il passaggio in maglia bianca del colombiano, si attende solo il sì del giocatore che si sta convincendo della bontà del progetto-Spezia, benché su di lui si sia mosso anche il Verona. La formula prospettata per il trasferimento in riva al Golfo di Vasquez è quella del prestito. Anche in questo caso, piena soddisfazione di mister D’Angelo che nel portiere 26enne intravede il profilo giusto per sostituire adeguatamente Zoet e far crescere i talenti Mascardi e Plaia. Dopo le cessioni di Strelec, Holm, Dragowski, Cipot, Nikolaou, la dirigenza aquilotta punta a chiudere anche la vendita di Mirko Antonucci. Sull’attaccante ha puntato dritto il Cesena, ma anche la Reggiana ha chiesto informazioni sulla scorta del gradimento del neo allenatore Viali che lo ha allenato a Cosenza. L’uscita di Antonucci, per una cifra intorno al milione e mezzo di euro, potrebbe dare il via libera all’ingresso dell’attaccante Filippo Pittarello per il quale Macia e Melissano hanno già fatto sondaggi con il ds del Cittadella Stefano Marchetti. Un’operazione che, se concretizzata, prevederà un esborso intorno ai 500mila euro comprendendo i bonus. Infine, ieri il difensore Alessio Insignito, classe 2008, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Fabio Bernardini