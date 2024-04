Crocieristi alla Spezia: impatto economico di 71 milioni di euro nel 2023

Una spesa media di 100,4 euro a crocierista, in gran parte destinati ai tour operator locali per un impatto economico complessivo sul territorio di 71 milioni di euro nel 2023 e una "fatturato Italia" di oltre 240 milioni di euro. In più, il settore delle grandi navi passeggeri attiva un migliaio di posti di lavoro solo alla Spezia. Sono i dati presentati sugli impatti economici del settore crocieristico alla Spezia. Uno studio commissionato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale alla Ptsclas. "Un contributo fondamentale per evitare la schematizzazione", ha spiegato il presidente dell’Authority Mario Sommariva.