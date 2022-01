La Spezia, 16 gennaio 2022 - Covid, il monitoraggio quotidiano sull'andamento dei contagi fa registrare per oggi una crescita del numero degli ospedalizzati in Liguria. I ricoverati sono 738, ovvero 7 in più rispetto a ieri. In totale sono 4393 i nuovi positivi, emersi da 22684 tamponi. Sempre secondo i dati forniti dall'autorità regionale, i decessi registrati oggi sono purtroppo quattro. Il dettaglio:

I ricoveri

Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono aumentati anche per i pazienti in età pediatrica: al Gaslini sono 2 in più per un totale di 18. Tra i ricoverati 41 sono in terapia intensiva (1 al Gaslini), in calo rispetto ai 44 di ieri. Di questi 31 non sono vaccinati.

Il totale delle persone ospedalizzate nel grafico di covid19.infn.it:

I decessi

Ci sono stati 4 decessi, tutti uomini: avevano un'età tra 78 e i 90 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4728.

Quarantene

Ci sono quasi 40mila persone a casa tra malattia e quarantena: sono 39578 di cui 27241, 1128 più di ieri, in isolamento domiciliare, e 12337 in sorveglianza attiva, erano 12446.

La mappa del contagio

I nuovi positivi sono 4393, emersi da 22684 tamponi (4001 molecolari, 18683 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 19,36%. Complessivamente i positivi in regione sono 53277, 1170 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 2024 nell'area di Genova, 877 nel Savonese, area della regione dove da giorni pare che il virus circoli maggiormente, 632 nello Spezzino, 489 nel Tigullio, 357 nell'Imperiese e 14 positivi non sono residenti in regione.

Il grafico di covid19.infn.it:

Vaccinazioni

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 6793 vaccinazioni: 730 prime dosi, 184 seconde dosi e 5878 dosi booster

Le guarigioni

I guariti sono 3219.

Bollettino, il governatore Toti: "Opportuna una nuova modalità di conteggio dei casi"

Il presidente della Liguria Giovanni Toti esprime «soddisfazione» per la notizia data dal sottosegretario Sileri sulla possibilità che, entro due settimane, sia fatta una distinzione nel bollettino sui numeri covid tra i positivi asintomatici e i malati.

«Finalmente viene presa in considerazione una nuova modalità di conteggio più coerente con la situazione reale, come avevamo già suggerito come Regione Liguria - ha detto Toti - è evidente che i pazienti Covid sottraggono posti alle altre patologie, pertanto è opportuno, come si sta facendo strada, che i pazienti risultati positivi al Covid ma arrivati al pronto soccorso per altri problemi vengano conteggiati in atro modo e non tra i ricoveri covid».