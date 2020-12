La Spezia, 23 dicembre 2020 - Sono 228 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dunque il totale da inizio emergenza arriva a 58.198. Di questi nuovi casi, un quarto è relativo a La Spezia e provincia.

Effettuati 3.936 tamponi e 3.704 test antigenici rapidi.

Scendono tuttavia gli attualmente positivi che adesso sono 7.118, 365 in meno rispetto a ieri: ci sono infatti 572 guariti e 21 decessi. il numero dei decessi è relativo a casi che vanno dal 19 al 23 dicembre; fra questi anche alcuni decessi all'ospedale di Sarzana, in particolare due donne di 89 e 96 anni e un uomo di 58.

In ospedale ci sono attualmente 753 pazienti, 12 meno di ieri, e in terapia intensiva 64, uno in meno.

Calano anche i liguri in isolamento domiciliare (-279).

Il dettaglio dei 228 nuovi casi per residenza:

Imperia: 32

Savona: 57

Genova: 85 (di cui 80 di Asl3, 5 di Asl4)

La Spezia: 54

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positivi per residenza = 7.118

Imperia = 474

Savona = 1.132

Genova = 3.854

La Spezia = 1.141

Fuori regione = 206

Altro o in fase di verifica = 311