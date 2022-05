Covid Liguria: i dati del 19 maggio, 775 nuovi positivi e nessun decesso

La Spezia, 19 maggio 2022 - I nuovi positivi sono 775 su 6541 tamponi effettuati (1535 molecolari, 5006 antigenici). Il tasso di positività in Liguria è dell'11,84%, non ci sono decessi nelle ultime ventiquattro ore.

I nuovi casi sono 350 nell'area di Genova, 140 nello Spezzino, 102 nell'Imperiese, 96 nel Savonese, 86 nel Tigullio, 1 non è residente in Liguria. In isolamento domiciliare ci sono 10525 persone, 350 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 908 vaccini. Gli attualmente positivi sono 11671, 200 in meno di ieri, gli ospedalizzati sono 201.