La Spezia, 16 febbraio 2022 - Sono 1.342 i nuovi casi positivi al Covid trovati in Liguria nell'ultima giornata, a fronte di 13.209 tamponi effettuati di cui 4.073 molecolari e 9.136 antigenici rapidi. In totale le persone attualmente positivie scendono di ben 1.007 unità contando ben 2.337 guarigioni e 12 decessi.

I nuovi casi per provincia

Imperia 234

Savona 245

Genova 671

La Spezia 192

Gli ospedali

Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri: restano in terapia intensiva 26pazienti, 16 non vaccinati e 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). Sono due in meno di ieri. I ricoveri in totale scendono di 44 unità e si attestano a quota 545.

I decessi

Purtroppo ci sono anche 12 decessi, tutti di anziani, che vanno dal 10 al 15 febbraio e riguardano Galliera, Villa Scassi, Savona e Albenga.

