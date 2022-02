La Spezia, 10 febbraio 2022 - Sono 2.093 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 17.889 tamponi effettuati di cui 3.968 molecolari e 13.921 antigenici rapidi, ma grazie a ben 3.426 guarigioni scende ancora il totale degli attualmente positivi: oggi sono 1.339 in meno.

Ci sono purtroppo 6 decessi che risalgono ai giorni 8 e 9 febbraio, tutti pazienti anziani, due dei quali morti a Sarzana .

I ricoveri

Sul fronte degli ospedali ci sono 17 ricoveri in meno (679 in totale), Nelle terapie intensive ci sono 31 pazienti (-1), di cui 24 non vaccinati.

I nuovi casi per provincia

Imperia (Asl 1): 244

Savona (Asl 2): 424

Genova: 1.195 (di cui Asl 3: 1.016 - Asl 4: 179)

La Spezia (Asl 5): 223

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

