La Spezia, 21 ottobre 2021 - Torna a salire il numero dei positivi al covid in Liguria. Sono 2.093, 33 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 94 emersi da 3.274 tamponi molecolari e 14.065 test rapidi.

Il tasso di positività è allo 0,54%, in linea con quello nazionale che è allo 0,6%.

Rivedi i dati del 20 ottobre

Il grafico CovidStat/Infn:

I nuovi contagiati sono stati scoperti 32 nell'area di genova, 22 nell'Imperiese, 22, nello Spezzino, 14 nel Tigullio e 4 nel Savonese.

Stabile il numero degli ospedalizzati: sono 61 con 11 malati in terapia intensiva, esattamente come ieri. Tra questi c'è un paziente in età pediatrica al Gaslini. C'è stato un decesso, una donna di 82 anni all'ospedale della Spezia.

I guariti sono 60. In isolamento domiciliare ci sono 781 persone, 33 in più rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1367. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4405 vaccini, 1857 sono terze dosi.

Toti e i no green pass

"Le manifestazioni in democrazia sono sempre legittime, purché non si pretenda, e questo va respinto con fermezza, che una minoranza imponga alla maggioranza il suo punto di vista. Soprattutto se quel punto di vista è basato su considerazioni scientifiche piuttosto friabili e talvolta addirittura assurde o paradossali". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo a margine del convegno di Confindustria "Sud e Nord insieme verso l'Europa" in corso nella Stazione marittima di Napoli. "La democrazia - ha sottolineato il governatore della Liguria - è il governo della maggioranza con il rispetto delle minoranze, che devono poter dire quello che ritengono, anche se è una sciocchezza. Ma magari non in mezzo a un varco portuale, una stazione o una strada, dove i cittadini vogliono tornare a passare. Di strade chiuse ne abbiamo avute anche troppe negli ultimi due anni".

E sui no vax: "Spero che la lezione sia stata imparata", risponde Toti ai cronisti che gli chiedono se il centrodestra abbia pagato un prezzo strizzando l'occhio alle proteste no vax.