La Spezia, 10 settembre 2020 - "Non abbiamo particolare preoccupazione, non vi sono particolari criticità né sui posti letto ospedalieri né sulla pressione ospedaliera. Ad un primo avviso, ma è una valutazione che ancora non ha tutti i dati della giornata, la situazione si è stabilizzata". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, parlando con i giornalisti dell'emergenza coronavirus e della situazione in provincia della Spezia.

"La notte non è stata particolarmente pesante - ha proseguito - Il numero dei ricoverati oscilla attorno a quello di ieri, vedremo i numeri dei tamponi svolti e il lavoro del camper nella zona di piazza Brin, dove c'è più concentrazione". Nel pomeriggio di oggi il governo incontrerà nuovamente il sindaco di Spezia per aggiornamenti. "Sulle scuole - sottolinea Toti - decideremo con l'ultimo dato utile di domani. La nostra intenzione, se possibile, è quella di aprire le scuole in tutta la regione ma se vi fossero rischi specifici prenderemo decisioni prudenziali come abbiamo sempre fatto".