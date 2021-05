Genova, 15 maggio 2021 - Sono 97 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nella giornata di sabato 15 maggio. Lo riferisce la Regione nel consueto bollettino. Si contano anche cinque morti, mentre continua il calo dei ricoveri nelle strutture sanitarie liguri. Attualmente sono ricoverate 342 persone. Il numero si è dimezzato in meno di un mese, considerando che a metà aprile i ricoveri erano quasi settecento.

I tamponi

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.542 tamponi molecolari e 2.515 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 837.920 consegnati, ne sono stati somministrati 779.238, ovvero il 93%.

"Numeri da zona bianca"

La curva dunque si raffredda giorno per giorno. Dati che rendono particolarmente ottimista anche il presidente della Liguria Toti. L'incidenza del virus in Liguria è scesa a 56 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana «ovvero a un soffio dalla zona bianca», dice Toti.

Due province già in zona bianca

«Abbiamo due province su quattro già in zona bianca: Genova con 44 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana e Savona con 49, mentre La Spezia è a 79 e Imperia a 56», illustra. Per la prima volta da ottobre scorso la Liguria scende sotto quota 350 ospedalizzati: 342 i ricoverati attuali, «era dalla prima settimana di ottobre non che avevamo un numero così basso. - sottolinea Toti - Considerate le terapie intensive siamo sotto a 300 ospedalizzati, non scendevamo sotto questa soglia da un lunghissimo periodo di tempo».

Mezzo milione di vaccini somministrati

«Abbiamo superato il mezzo milione di dosi di vaccino anti covid somministrate in Liguria, il 32,86% della popolazione residente ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 18,24% la seconda dose». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb per fare il punto sull'andamento della pandemia. «Rispettivamente sono il 2,3% in più e il 4,5% in più rispetto alla media italiana, una buona notizia», commenta. Sono 501.112 i liguri che ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino, di cui 278.126 anche la seconda dose.