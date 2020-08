La Spezia, 25 agosto 2020 - Scendono i casi di coronavirus in Liguria nella giornata di martedì 25 agosto. Sono stati infatti 12 i contagiati contro i 26 del giorno prima. Un numero dunque dimezzato. Sono 10.683 i contagiati totali dall'inizio della pandemia. Mentre gli attualmente positivi in Liguria risultano essere 1389.

Le persone in ospedale per coronavirus sono attualmente 24 in tutte le Asl della Liguria. I nuovi positivi sono due a Imperia, uno a Savona, tre a Genova e sei alla Spezia. Non ci sono nuovi decessi. Il totale dei morti è di 1571 dall'inizio del contagio. Ci sono anche, in questo martedì 25 agosto, anche quattro persone guarite.

Degli ospedalizzati, sono sei le persone ricoverate nelle strutture dell'Asl spezzina. Alla Spezia gli attualmente positivi sono 86.