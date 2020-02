La Spezia, 23 febbraio 2020 - La Regione Liguria ha fatto il punto. C'è stato un avvio di un altro isolamento volontario fiduciario consigliato da Alisa a Lerici, un proprietario di seconda casa proveniente da un'area di contagio della Lombardia (pare Codogno, manca conferma) che però dopo aver segnalato per telefono la propria presenza ha deciso di tornare a casa (non è noto se fosse solo o con famiglia, era venuto per qualche giorno di vacanza); altri isolamenti volontari 1 caso a Rapallo e 1 a Albenga.

Zero casi sospetti (con sintomi) tantomeno contagi. Toti ha polemizzato anche col rettore di Genova che ha deciso di sospendere le lezioni ed esami per una settimana di sua iniziativa, pur lasciando biblioteca e servizi aperti; secondo Toti non c'erano elementi a fondamento, rifarà il punto più tardi. Toti comunque ha chiesto a chi è in isolamento volontario come i 44 di Levanto di restarci e non esclude ordinanze del sindaco per rendere il tutto più cogente. Aggiornamento alle 19