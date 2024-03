Contratto integrativo. Le novità del welfare

Mbda Italia ha sottoscritto il nuovo contratto integrativo aziendale. Il documento è stato approvato con un referendum in tutti e tre i siti italiani di Roma, Fusaro e La Spezia. Sul tema del welfare, sono stati concordati nuovi strumenti a integrazione del modello esistente, come il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare e l’introduzione di nuove forme di tutela dei dipendenti e delle famiglie, e la sperimentazione di una maggiore flessibilità e riduzioni orarie. Sono state inoltre introdotte nuove misure in materia di attenzione alla persona e di supporto alla genitorialità. Fissate nuove modalità di determinazione del premio di risultato, basate su sistemi di incentivazione innovativi di produttività e performance nell’ottica di una valorizzazione di tutti i dipendenti.