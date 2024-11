Colletta alimentare. Torna la raccolta dei Lions Club locali

Si terrà oggi una nuova edizione della ‘Colletta alimentare’ in collaborazione con i Lions club locali del Distretto Lions 108 Tb (La Spezia Host, Ceparana, Sarzana, Lerici Golfo dei Poeti e La Spezia degli Ulivi), che si impegnano anche quest’anno a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la raccolta di generi di prima necessità, come pasta, riso, latte a lunga conservazione, olio e prodotti per l’infanzia. La ‘Colletta alimentare’ coinvolgerà numerosi volontari Lions, in vari punti vendita della provincia della Spezia: alla Spezia da Ekom in via XXIV Maggio 75, Carrefour di via di Monale 69, Penny Market di viale San Bartolomeo 517, Basko di via Roma 91 e a Sarzana da Penny Market, via Boettola II Traversa 1. L’obiettivo di quest’anno è raggiungere ancora più persone e famiglie bisognose degli anni passati. Chiunque desideri contribuire potrà recarsi oggi in uno dei supermercati aderenti, dove i volontari del Lions club e altri sostenitori saranno presenti per accogliere le donazioni e coordinare la raccolta. La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti, e anche un piccolo gesto può fare una grande differenza: una semplice busta di alimenti può trasformarsi in un aiuto essenziale per chi vive momenti di difficoltà.