Ceparana I nodi dell’adolescenza. Incontro alla cittadella degli studi

“L’adolescente: un treno in transito“ è il titolo dell’incontro organizzato dal Distretto sociosanitario 17 Riviera-Val di Vara e da Asl5 per oggi pomeriggio alle 17 all’auditorium della cittadella degli studi di Ceparana. L’evento, che sarà introdotto dal sindaco di Bolano e presidente del Distretto Alberto Battilani, e dal direttore sociale del Distretto Valeria Fanfani, vedrà gli interventi in qualità di relatori dell’endocrinologo Maurizio Gasperi, del neuropsichiatra Franco Giovannoni, dell’ostetrica Patrizia Cataldi e della pediatra Franca Lazzini, che forniranno un quadro completo di tutte le componenti che entrano in gioco nel complesso periodo dell’adolescenza. A moderare l ’incontro, aperto a genitori, nonni, allenatori ed educatori, saròà il direttore sanitario del Distretto 17, Maria Elena Cavallo.