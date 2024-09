Calma, concentrazione e umiltà. Ecco la ricetta di mister D’Angelo

Vigilia della partitissima, dopo dieci anni torna uno dei derby forse più sentiti, quello con la Carrarese. E in serie B le due squadre si affrontarono nella notte dei tempi. Parliamo di settantasei anni fa. Partita da sold out, ancora un centinaio i biglietti disponibili e peccato della diserzione dei tifosi della Carrarese in polemica per la tessera del tifoso. Sarà una gara da prendere con le molle, gli apuani hanno raccolto solo una vittoria e quattro sconfitte in cinque partite. Una difficoltà in più. Il tecnico D’Angelo sa bene delle insidie della sfida pur arrivando da una ottima prova a Cremona.

"La squadra sta bene – ha spiegato – ed è pronta a giocare il derby". Una partita che manca da tanti anni e il mister lo sa. "Se ne parla molto, sui giornali, sui social per la strada. Tutti vogliono che si viva il match al massimo. Ma è una sfida di calcio, importante e le due squadre faranno di tutto per superarsi. Oltre ai punti in palio c’è l’attesa per una sfida sentita" Al Picco negli ultimi tre confronti solo vittorie. "Noi cerchiamo di fare il massimo sempre. Capita di concedere qualcosa agli avversari che sono tutti forti e di qualità. Dovremo magari migliorare anche sotto questo aspetto. La Carrarese ha un ottimo allenatore e gioca un ottimo calcio di pressing e agonismo. Dovremo stare attenti, ma abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà".

Quali sono i rischi in una partita cosi?

"E’ un derby ma vale sempre tre punti. Dipende sempre dal nostro atteggiamento"

Squadra difficile che viene da quattro sconfitte su cinque partite. Cosa si apetta?

"Sarà un motivo in più per stare attenti, concentrati e umili. La partita è sentita, manca da tanto tempo e quindi servirà molta concentrazione ed evitare cali di tensione durante la partita". Ci saranno assenze?

"Sarr, Kouda ed Elia. Abbiamo tante soluzioni comunque, stiamo bene e quindi vedremo, sia chi giocherà all’inizio sia chi entrerà".

Mancherà anche Aurelio, soluzione Reca?

"Può giocare Vignali, Reca non ha i 90 minuti, pero è importante che sia con noi."

Cambierà qualcosa a centrocampo?

"Abbiamo in quel reparto tante soluzioni, e questo è un vantaggio per l’allenatore. Vedremo chi inizierà e chi potrà dare il suo contributo a gara in corso"

M.Z.