Cade nel dirupo con l’auto. Muore colpito da malore

Un uomo di 67 anni di Bonassola è morto la vigilia di Natale in un incidente stradale a Levanto quando la sua auto è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo in località Case di Bardellone, sulle alture della cittadina rivierasca. Il corpo dell’uomo, un cacciatore, è stato recuperato con difficoltà dai vigili del fuoco di Brugnato e dal soccorso alpino. E’ intervenuto anche l’elicottero Drago decollato da Genova, ma per il cacciatore non vi è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Rossa di Levanto e il personale del 118.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente e al momento l’ipotesi più probabile è che l’automobilista sia stato colto da un malore.

Per chiarire dinamica e cause dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Levanto che hanno provveduto anche ad avvertire i familiari dell’uomo. La vettura è stata sequestrata per verificare un eventuale guasto e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che stabilirà se effettuare o meno l’autopsia.