Bolano Presidi sociosanitari. Nuove aperture dal 25 marzo

Sarà attivo dal 25 marzo anche a Bolano il presidio sociosanitario di prossimità. Sarà aperto in via Roma 45 il secondo e il quarto lunedì di ogni mese, dalle 9 alle 12. Dal 15 aprile, invece, sarà operativo lo sportello di Montebello di Mezzo, in via Montebello di Mezzo 14, aperto il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 9 alle 12. Promossi dal Distretto sociosanitario 17 Riviera Val di Vara, i due nuovi presidi di Bolano si aggiungono a quelli già operativi aperti negli ultimi tre mesi: Zignago, Sesta Godano, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo, dotato anche di un’Unità mobile itinerante, Carrodano (Mattarana), Rocchetta di Vara. I presidi intercettano i bisogni sociosanitari della popolazione, fragile e cronica: i cittadini possono accedervi direttamente o invitati dal medico di medicina generale. Ad accoglierli, l’infermiere di famiglia e comunità.