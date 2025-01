Bevono ’a scrocco’ al bar. Poi aggrediscono la polizia

Iniziare l’anno finendo...dritti dritti in carcere. Il motivo? Bere a scrocco in un bar del centro e poi dare in escandescenze contro la polizia. Impresa riuscita a due giovani stranieri protagonisti di uno show ad alta tensione all’interno di un bar del centro, dove la sera del 1° gennaio avevano deciso di prolungare il brindisi per il nuovo anno bevendo alcuni drink. I problemi sono arrivati quando, dopo l’ultimo bicchiere, è arrivato il momento del conto: ma anzichè mettere mano al portafogli i due amici hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni. "Non vogliamo pagare" hanno detto per nulla intimoriti dalle rimostranze del dipendente del bar, a quel punto costretto a chiedere aiuto al 113. Alla sala operativa della questura ha raccontato quando stava succedendo all’interno del locale, dove di lì a poco è arrivata una volante della polizia. I due bevitori ’scrocconi’ erano ancora davanti al bancone, ma alla vista degli agenti hanno subito cominciato innervosirsi e ad invenire nei confronti degli operatori di polizia. Si sono opposti alla precisa richiesta di fornire le loro generalità, poi in un crescendo di tensione hanno cominciato a mostrare un atteggiamento sempre più minaccioso e violento, scagliandosi contro gli agenti al punto da provocare ad entrambi alcune lesioni.

Una volta riportati a più miti consigli, non senza fatica, i due stranieri (uno nato nel 1981 e l’altro del 1988) sono stati quindi portati in Questura per gli accertamenti del caso e il fotosegnalamento. Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sono stati portati al carcere di via Fontevivo in attesa dell’udienza in tribunale ieri mattina. Il giudice ha convalidato l’ arresto di entrambi.

C.Mas.