L'Avis comunale festeggia 90 anni: un ricco calendario di eventi

La Spezia, 7 giugno 2024 – L'Avis comunale festeggia 90 anni e organizza un ricco calendario di concerti ed eventi sportivi con il patrocinio del Comune della Spezia e della Regione Liguria. Questa mattina, in municipio, il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente dell’Avis locale Giacomo Grande hanno presentato le iniziative per il 90° anniversario della fondazione dell’associazione, avvenuta nel 1934.

L’Avis ha iniziato a maggio, ma il calendario entrerà nel vivo con gli appuntamenti del mese di giugno. Dal 15 giugno si svolgeranno diverse attività ideate per coinvolgere la cittadinanza, sensibilizzare le persone, diffondere il messaggio di solidarietà e senso civico che caratterizza l’associazione e promuovere stili di vita sani e positivi per la salute. Questi eventi anticiperanno la cerimonia ufficiale, prevista in piazza Verdi e in Sala Dante il 23 giugno, durante la quale si terrà la sfilata dei labari e le premiazioni dei donatori.

“L’Avis della Spezia da quasi un secolo rappresenta un pilastro della solidarietà e dell’altruismo nella nostra comunità e il calendario di iniziative che presentiamo oggi per celebrare il 90° anniversario dell’associazione è un’occasione per rafforzare il nostro senso civico e celebrare insieme i valori che ci uniscono – dichiara Peracchini – . L’Avis ha un ruolo fondamentale nel promuovere stili di vita sani, accorgimenti importanti per la salute dei nostri concittadini e l’importanza della prevenzione, per questo ringraziamo coloro che quotidianamente si impegnano per portare avanti le attività dell’associazione e tutti i donatori spezzini, per compiere questi gesti di straordinaria generosità”.

L’Avis comunale della Spezia, inoltre, per ringraziare tutti coloro che con impegno hanno contributo e contribuiscono quotidianamente al soddisfacimento delle necessità di sangue negli ospedali spezzini e non solo e con lo scopo di favorire un momento di aggregazione tra i cittadini, ha programmato due spettacoli gratuiti in piazza del Bastione e una marcia non competitiva che partirà dalla Sede dell’Avis, nel quartiere del Favaro.

Dunque sabato 15 giugno Leonardo D’Angelo presenta 'Me la Canto e me la Suonano', dalle 21, in piazza del Bastione con ingresso libero.

Domenica 16 giugno, in collaborazione con il Comitato Marce non competitive, ecco la marcia non competitiva '1° Memorial Luigi Di Marino', con ritrovo alle 8 nella sede Avis del Favaro.

Venerdì 21 giugno, con la collaborazione dell'associazione Maresuoni, il concerto dei Napulitansong in piazza del Bastione con ingresso libero, dalle 21. Infine, la cerimonia di domenica 23 giugno a partire dalle 9: quest’anno i donatori benemeriti ai quali saranno assegnati i distintivi e i diplomi per le donazioni effettuate sono 490, di cui 8 con distintivo in oro con smeraldo (100 donazioni) per donatori ancora in attività e 2 con distintivo in oro con diamante (128 donazioni) assegnato al termine dell’attività donazionale.