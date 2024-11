’Autori del Golfo’ con Silvia Sangriso

Nuovo appuntamento, oggi in mediateca, di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ dedicata alle opere degli autori spezzini. Con entrata libera, alle 17.30, Silvia Sangriso presenta il suo libro ‘Nina’, pubblicato quest’anno dalle edizioni Castelvecchi. È sull’orlo dei trent’anni Nina, sta a casa con mamma papà fratello e nonno, il cui odore aspro di malattia le si attacca addosso come un’altra pelle. È sull’orlo di un burrone, ogni giorno, Nina: un lavoro da cementare ancora e un amore finalmente buono da inventare, se solo sapesse come si fa. In fondo, vorrebbe solo dormire e sorridere, e così quando il nonno muore ci prova con lo Zoloft – con lui funzionava – e se lo nasconde in fondo al cassetto delle mutande. Silvia Sangriso conduce i lettori dritti dritti al centro del buco nero di ognuno, con una storia che addolora e poi guarisce, in un andirivieni concitato, struggente.