Atleta e presidente: Stefano Mei si racconta a ’Storie di successo’

Sarà Stefano Mei, fra i più amati campioni spezzini, oggi presidente Fidal, il protagonista del nuovo incontro della rassegna ’Storie di successo’ promossa da STAy Tuned, in programma oggi alle 19.30 al Pin, al Centro Allende. Un evento che non vuole essere solo omaggio, ma anche – come già accaduto con gli ospiti precedenti – tra i quali Marco Baroni dei Planet Funk, lo scrittore Marco Buticchi e William Naraine dei Double You – e soprattutto occasione di confronto. Stefano Mei, nei giorni scorsi impegnato insieme agli Azzurri ai campionati di cross ad Antalya in Turchia, ha bisogno di poche presentazioni; spezzino doc, protagonista di una grande carriera come atleta e successivamente in veste di dirigente, sta vivendo in questa sua seconda vita sportiva nel segno delle grandi soddisfazioni, fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei e ha contribuito in modo significativo a portare nella sua città gli Assoluti a fine giugno. L’ospite di questo nuovo appuntamento del format, nato da un’idea di Alessandra Marossa, Stefania Bocchia e Tania Gallotti, dialogherà con Willy Ceroni e racconterà i segreti del suo successo e non solo.

"Tutto è nato – spiegano dall’organizzazione – un anno fa da una chiacchiera fra amiche. Volevamo inventare delle serate che riportassero alla socialità dopo la pandemia e occupassero il ‘buco’ che si era venuto a creare in città. Così, ecco le nostre storie di successo, che vogliono mettere in primo piano la persona che sta dietro ad esse. Quella di Mei è la sesta serata dedicata a questo ciclo, che è affiancato da altri eventi come le cene con dj". In occasione di questo appuntamento, sarà poi possibile fermarsi a cena. "Ci sarà anche una sorpresa per il nostro ospite – continuano – nel segno della simpatia: questa rassegna è nata per scherzo, ma si è trasformata in un appuntamento che ha ottenuto un buon riscontro e in tanti ci propongono nomi con cui allungare la lista degli invitati".

Chiara Tenca