Assoluti Atletica: Sottile, Fabbri, Desalu e Riva una spanna avanti

La Spezia, 30 giugno 2024 – Non c'è Tamberi, ma Sottile dà spettacolo nell'alto, poi c'è Fabbri nel peso all'ottavo successo su otto tra maggio e giugno, mentre Desalu è leader nei 200 e Del Buono torna a vincere il tricolore dopo dieci anni.

Tanti grandi risultati ed emozioni al centro sportivo Montagna della Spezia dove è andato in scena il secondo e ultimo giorno dei Campionati italiani assoluti di atletica. Si è cominciato alla mattina, tra le strade della città per i titoli dei 10 km di marcia per Valentina Trapletti con 43'54'' e Andrea Agrusti con 39'55 entrambi col proprio personale.

Tornando all'alto Sottile, sesto agli Europei di roma, dopo cinque anni torna a saltare davvero forte, con una misura di rilievo internazionale. Nei 200 metri Desalu fa 20''30 davanti a Pettorossi e Sito, quest'ultimo con il personale in questa prova (lui è primatista nei 400), mentre tra le donne Bongiorni è davanti Dosso e alla giovanissima Valensin. Nei 400 metri vince Scotti davanti a Aceti e Lopez.

Nei 1500 Riva riesce a mettersi dietro il campione Arese, con terzo Bussotti, mentre negli 800 è Barontini a vestirsi di tricolore superando nel rettilineo finale Pernici, terzo Lazzaro. La Coiro vince senza sorprese negli 800 con 2'03''71 e Bouih è il re dei 300 siepi dopo il duello con Osama Zoglhami, poi terzo il gemello Ala Zoghlami.

Per precauzione Sibilio non correi i 400 ostacoli, per un fastidio al bicipite sinistro, dunque prima volta campione agli assoluti Bertoncelli, dietro Lambrughi e poi Bencosme. Tra le donne vince Muraro davanti a Sartori e Oliveri, soltanto quarta, distante, Folorunso.

Per il martello tra le donne, vince con 71,32 Fantini, mentre nel disco maschile Mannucci supera Saccomano, poi nel peso femminile Verteramo lancia a 15,98, e nel maschile il fenomenale Fabbri tocca quota 22,11.

Nel salto in lungo basta soltanto un 7,89 a Mersal per trionfare, mentre tra le donne sono i 6,21 di Naldi a garantire la vittoria. Nell'asta Biancoli è tricolore dopo lo spareggio con Bertelli (terzo Oliveri). Nel decathlon, con out Dester, vince Modugno con 7567 punti; nell'eptathlon vince Sara Chiarati.

Ricordiamo infine le premiazioni speciali: il riconoscimento 'European Athletics Women’s Leadership Awards' al vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, che nel mondo dell’atletica gioca in casa vista la sua carriera da martellista. Inoltre con un omaggio alla signora Rosa Capiferri è stata onorata la memoria di Norberto Capiferri, triplista azzurro degli anni Settanta, scomparso nel 2021, figura di riferimento per l’atletica spezzina e tra i principali promotori dei Campionati Italiani Assoluti alla Spezia.

Marco Magi