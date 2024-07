Area sindacale Confartigianato

"Possiamo ritenerci piuttosto soddisfatti. Gli assessori Casati e Frascatore sono stati hanno dimostrato grande interesse e attenzione per venire incontro alle richieste sollevate dagli operatori. Ora non resta che aspettare i risultati perché le preoccupazioni ci sono eccome. La crisi c’è e si fa sentire: gli spezzini ma anche il turismo di fascia medio bassa consuma meno, compra meno e mangia meno nei ristoranti. Banalmente anche diversi turisti preferiscono fare la spesa al supermercato e mangiare negli appartamenti. Ciò si riflette in una flessione in negativo che oscilla tra il 20 e il 30% degli introiti e che sta riguardando tutti i settori. La paura più grande è che gli investimenti fatti da commercianti e proprietari di attività del centro negli scorsi anni possano venire vanificati dallo spostamento della movida verso il lungomare"