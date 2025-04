Piccoli artisti delle...api

Un originale volume nato per stimolare la creatività e accompagnare i piccolini nella realizzazione di piccole opere d’arte ispirate al mondo delle api, con laboratori spiegati sequenzialmente, schede da colorare, imparando anche qualche curiosità su questi laboriosi insetti, così utili per il pianeta. È il libro ‘Diventa l’artista delle api’, realizzato dall’artista Stefania Martinico, docente di arte, che l’ha pubblicato sulla rete di Amazon-kindle direct publishing. Si tratta di un’opera creativa per bambini dai 4 anni in su. Un volume composto da 79 pagine, con 18 illustrazioni da colorare, 3 laboratori grafici, che spiegano passo passo come poter costruire e strutturare un disegno legato al mondo delle api, 2 laboratori creativi e diverse pagine per stimolare l’elaborazione fantasiosa dei bambini attraverso il disegno autonomo.

Questo primo volume appartiene alla collana ‘Piccoli artisti creativi’, progetto realizzato con Associazione Cinema e Cultura, ideato e sviluppato da Martinico, pittrice laureata all’Accademia di Belle Arti di Agrigento, decoratrice specializzata in Arti visive e discipline dello Spettacolo, maestro d’arte in decorazione pittorica, diplomata in arte applicata, con un master in Intelligenza emotiva negli ambienti di apprendimento e la qualifica di Art coach in Intelligenza emotiva. Da anni Martinico tiene corsi di pittura per adulti e bambini, organizza eventi culturali ed è curatrice di mostre artistiche. Siciliana sì, ma è con l’arrivo alla Spezia diversi anni fa, dove segue per quattro stagioni un corso di pittura e disegno a un centro psicosociale, che esplode la maturità artistica e professionale di Stefania. Una vita divisa tra la ricerca della bellezza insita in ogni opera d’arte e la sua sublimazione nel valore terapeutico, che talvolta è celato ma evidente. "Sono interessata al valore estetico e didattico dell’arte – spiega Martinico – , ma anche al suo ruolo terapeutico, infatti i miei primi corsi nati in Sicilia, a Marsala, erano dedicati ai bambini e successivamente, ad Augusta, alle dinamiche che intercorrono tra genitori e figli, dando vita così al mio primo corso esperienziale chiamato ‘Io dipingo con mamma’". Per acquistare ‘Diventa l’artista delle api’ link https://amzn.eu/d/bEiZBEX.

Marco Magi