Area marina protetta, arriva la ztl. Parco, approvato il disciplinare. Lotta all’inquinamento acustico

Una zona di tutela speciale – la prima in Italia – dove nel 2025 la navigazione sarà consentita solo in elettrico in alcune aree particolarmente minacciate dall’inquinamento acustico subacqueo. È la novità del Disciplinare integrativo dell’Area marina protetta approvato dal Consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre. Con l’introduzione dell’articolo 3bis arriva l’istituzione un’area di speciale tutela per la "mitigazione degli impatti acustici sulla fauna ittica". Il monitoraggio sull’inquinamento acustico e gli impatti sulla fauna ittica, svolto nell’ultimo quinquennio ha indicato come priorità di tutela la mitigazione dell’impatto acustico dei motori endotermici sulla fauna ittica. La nuova misura sarà accompagnata da investimenti sulla rete di ricarica delle marine e da incentivi per la riconversione delle unità da diporto. Il nuovo disciplinare introduce, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto, la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra ente e operatori per l’adeguamento, nel corso del triennio successivo, dei motori delle unità agli standard di ecosostenibilità e mitigazione dell’inquinamento acustico. Saranno rilasciate autorizzazioni per attività di noleggio o locazione di unità da diporto a scorrimento della graduatoria approvata nel 2023, previa sottoscrizione del protocollo tecnico e conferma dei requisiti e delle caratteristiche delle unità utilizzate e inserite nella graduatoria 2023, con possibilità di nuove istanze nel caso in cui il numero massimo consentito non venga raggiunto. Potranno essere concesse, in numero contingentato, autorizzazioni a fronte di nuove richieste per l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto, dotate di esclusiva propulsione elettrica o motorizzazione ibrida certificata. "L’area di speciale tutela sarà la soluzione alle esigenze di tutela del mare in un’area di particolare pregio naturalistico – spiega la presidente del Parco, Donatella Bianchi–. Siamo tra le Amp più monitorate e studiate del Mediterraneo, tra quelle più innovative, e al tempo stesso tra quelle dove si avverte la necessità di una gestione efficace. L’istituzione della prima ztl marina in un Parco nazionale è la risposta a queste esigenze. Verranno garantite le attività e imprese determinate a raggiungere reali obiettivi di sostenibilità con il sostegno del Parco; mi auguro che anche i residenti, nel tempo, possano trasformare i motori delle loro imbarcazioni per navigare sempre più in elettrico. Stesso percorso di transizione dovrà essere nel tempo seguito dai mezzi del trasporto passeggeri. Il Disciplinare introduce anche la possibilità di rinnovo delle autorizzazioni per altri due anni, previa conferma e verifica del mantenimento dei requisiti". "Il nostro obiettivo è dare riscontro alle richieste avanzate in un percorso costruttivo, che continua ogni giorno" aggiunge il direttore del Parco nazionale, Patrizio Scarpellini.

Matteo Marcello