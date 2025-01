Aquilotte, tredicesima vittoria consecutiva

Ivrea 1 Asd Spezia Women 4

Ivrea: Malandrone, Ferraris, Kaly, Trabucco, Ambrosi, Gonnet, Boccaedo, Favole, Montecucco, Ruggeri, Dreon. All. Sasso

Asd Spezia Women: Sensi, Pozzi, Lehmann (60’ Monetini), Fuggle, Duce, Lovecchio, Dehima, Ciccarelli, Codecà, Parodi, Del Freo (75’ Manea). All Salterio

Arbitro: Ranieri di Como

Reti: 39’, 75’, 85’ Codecà (S), 41’ Montecucco (I), 45’ Parodi (S)

IVREA – L’Asd Spezia Women fa tredici. Tante sono le vittorie consecutive delle aquilotte nel girone di andata. 50 gol fatti, solo 5 subiti e una Codecà che raggiunge già quota 20 reti. La squadra ha dovuto rinunciare a due pezzi da novanta come Dezotti, affaticata, e Buono, fermata all’ultimo momento da un attacco influenzale, ma con la premiata ditta Parodi-Codecà nessun traguardo è precluso. Anche a Ivrea hanno spaccato la partita e bomber Codecà ha siglato l’ennesima tripletta con una girata al volo e su assist di Del Freo e Lovecchio. La marcatura più bella è, però, quella di Parodi con un tiro al volo da applausi dai 25 metri che finisce sotto l’incrocio. Domenica prossima le bianconere affronteranno nel big match il Moncalieri in casa. Per l’occasione ci sarà la diretta TV nel Canale della LND a dimostrazione dell’importanza che ha nel panorama nazionale la squadra di Salterio. Un onore e un privilegio per il calcio femminile spezzino.

Le altre partite: Azalee-Pietrasanta 4-2, Tharros- Monterosso 3-3, Baiardo- Bulè 1-1, Fomello- Torres 1-0 Lesmo- Sedriano 0-0, Real Meda - Pro Sesto 2-5. Classifica: Asd Spezia 39, Pro Sesto 34, Moncalieri 33, Meda 25, Lesmo e Baiardo 22, Azalee 2, Bellinzago 17 Tharros e Monterosso 16, Ivrea 14, Sedriano 11, Formello 5, Torres 4 e Pietrasanta 0.