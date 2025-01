Alla Skaletta c’è ’Razzle Dazzle’

La sezione toscana Fifties Jive School (che ha la sua sede a Carrara) presenta stasera, alla Skaletta Rock club di via Crispi, ‘Razzle Dazzle’. "Non siete ancora riusciti a smaltire il pranzo di Natale? Ballate il jive? Il boogie-woogie? Il lindy hop? Il ballo di San Vito? Ormai lo sapete – affermano i promotori – quando alla Skaletta c’è Shorty Nick non si riesce a stare fermi!". Una super selezione rock’n roll anni Cinquanta e Sessanta rigorosamente in 45 giri: rhythm & blues, rock’n’roll, rockabilly, doo wop, soul e swing, dai grandi classici che hanno fatto la storia ai pezzi più selvaggi e ricercati. Il nuovo ballo che sta contagiando la città, con insegnanti qualificati e riconosciuti dalla Fifties Jive School Italia (fiftiesjiveschool.it). Appuntamento (rimandato da lunedì 30 dicembre) dalle 21.30, per tre ore, con ingresso gratuito, con prenotazione raccomandata dagli organizzatori al numero di telefono 329 9270244.