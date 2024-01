Al via la stagione dedicata ai giovanissimi

Una domenica pomeriggio a teatro per i giovanissimi spettatori e le loro famiglie, per immergersi nell’universo speciale e fantastico del palcoscenico. Prenderà il via oggi, alle 16.30 (con replica domani alle 10, ma solo per le scuole), al Teatro Civico, la Stagione Ragazzi 2023-24: in scena il Coro De André con ‘Liberi a metà’, testo liberamente ispirato a ‘Il Visconte dimezzato’ di Italo Calvino. Direzione musicale e testo sono di Gloria Clemente, la regia di Simone Ricciardi. Calvino racconta la storia di Medardo, un uomo tagliato a metà da un’esplosione, le cui parti avverse e dissonanti sopravvivono: una caritatevole, l’altra crudele e spietata. Con una giravolta temporale, il racconto è stato spostato nel presente, anzi in un futuro in parte distopico, in parte già sotto gli occhi di tutti noi. Guidati e ispirati dallo sguardo lucido di Calvino gli spettatori cercheranno di capire, in questa corsa folle verso l’assurdo, cosa potrà sopravvivere, perché forse, "non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo". Al pianoforte Clemente, poi Pietro Sinigaglia al corno francese e alle percussioni, Andrea Cozzani al basso elettrico e loops. L’età consigliata per gli spettatori è dai 6 anni. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Civico, con disponibile il numero di telefono 0187 727521 e l’indirizzo email [email protected].