Volley, Invicta super Campione Under 16

La formazione Under 16 dell’Invicta femminile compie l’impresa e diventa campione del Basso Tirreno, staccando il pass per le finali regionali. La festa parte dopo il successo strameritato al Palamercurio per 3 set a 1 contro l’Ambra Cavallini Pontedera. Le ragazze guidate dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli portano in società il primo e storico campionato territoriale femminile. Oltre 40 squadre partecipanti al torneo tra le province di Grosseto, Pisa e Livorno nella categoria "regina" del giovanile femminile, un ruolo di marcia invidiabile con 13 vittorie e 0 sconfitte, nessuna selezione ma solo la forza di un gruppo straordinario. Adesso c’è la scommessa delle regionali. "E’ stata una giornata emozionante, le ragazze sentivano la partita ma hanno avuto la mentalità e la maturità nel portarla a casa - hanno detto i tecnici alla fine del match - seguiamo questo gruppo dall’Under 13 quando eravamo nei Vigili del Fuoco. Il covid le ha tolto tanto, ma loro con umiltà e passione hanno continuato a lavorare duro e in silenzio. Sapevamo che il loro momento sarebbe arrivato. Adesso festeggiamo".