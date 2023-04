"Un grazie al capitano Mi ha sempre aiutato"

Mattia Macchi è stato il migliore in campo nella vittoria prepasquale contro il Seravezza Pozzi. Il laterale biancorossoblù, classe 2004, è stato autore di una partita sopra le righe sulla fascia sinistra, percorsa almeno un centinaio di volte nel match di giovedì vinto per 2-1. Suo anche il gol del vantaggio che ne impreziosisce la prestazione, arrivato con un preciso piattone dopo aver ricevuto palla dal quinto opposto, Talla Suoare, il quale aveva confezionato un bello scambio sull’out di destra con Maicol Origlio. Per Macchi si tratta del terzo centro stagionale; non male per un classe 2004 che ha iniziato la stagione come terzino destro per poi spostarsi, con il cambio di modulo, sull’esterno di sinistra. "Ho fatto il primo gol in casa del Tau Altopascio quando ancora facevo il terzino – commenta Macchi –. Quando abbiamo cambiato modulo all’inizio ho avuto un po’ di difficoltà ad adattarmi, ma ora sto trovando bene la posizione in campo, considerando che ho cambiato anche fascia. Ma sento che sto migliorando e speriamo di continuare così. Mi è sempre piaciuto più attaccare che difendere, preferisco arrivare al tiro che rimanere fermo in difesa. Il capitano Dierna mi aiuta sempre e mi dà consigli anche in allenamento, ha una grande esperienza, lo ringrazio perché mi ha sempre aiutato sin da quando sono arrivato". Dopo questa stagione sopra le righe sarà difficile per i minerari riuscire a tenere Macchi, visto che il ragazzo è già nel mirino di club di categorie superiori. Macchi è un ragazzo che si allena e lavora bene, ha mentalità e ottime caratteristiche per il calcio moderno. Con il Seravezza è stata una partita complicata, perché i minerari non erano nelle migliori condizioni. Avevano giocato pochi giorni prima, ed eravano un po’ stanchi, al cospetto di un ottimo avversario che fuori casa è la terza forza del campionato.