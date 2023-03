"Trial delle Vie Cave", il via da Pitigliano Ventuno chilometri e premi anche dall’Avis

Si corre oggi la nona edizione del Trail delle Vie Cave. La gara di trail running, organizzata dall’associazione Ruote Libere, prevede un percorso di 21 chilometri, con un dislivello positivo di 700 metri. Il percorso si sviluppa quasi interamente su sentiero e strade bianche (85% single track e strade su campo, 10% strade bianche, 5% asfalto). Ogni pettorale sarà consegnato ad ogni concorrente su presentazione di un documento d’identità con foto, nel centro storico di Pitigliano in piazza della Repubblica, dalle 7.30 fino a 30 minuti prima della partenza. I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza alle 9; la partenza è prevista per 9.30 dopo un breve briefing. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. In caso di fenomeni meteo importanti (grandine o forti temporali) l’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare variazioni di percorso anche all’ultimo minuto, in modo tale da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Sono previsti premi per i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificate e premi per i primi tre di ogni categoria. La sezione Avis di Pitigliano premierà i primi donatori giunti al traguardo che non rientrano nei premi degli assoluti e delle categorie.