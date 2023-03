Successo al palazzetto di via Lago di Varano per la 24^ edizione del "Giocagin"

Si è svolta al palazzetto dello sport di via Lago di Varano la 24^ edizione del Giocagin, la manifestazione nazionale della Uisp che è tornata a distanza di tre anni dopo l’interruzione a causa del Covid. Davanti a una bella cornice di pubblico cinque associazioni di ginnastica, danza e ballo hanno dato vita a un bello spettacolo a colpi di coreografie e balletti, per un’attività che ha abbracciato tutte le fasce d’età, dai 4 a 70 anni di età. Queste le associazioni coinvolte: l’Afa Uisp (attività fisica adattata, con istruttrice Elena Pouloska), l’Artistica Grosseto (con le insegnanti Beatrice Ligato, Nicole Masini e Sara Machetti), Barbanella 1 (insegnanti Serena Sabato e Serena Perugini), la Ginnastica Grifone (insegnanti Giulia Bianchini, Claudia Giulianini, Rossella Marconi e Francesca Riccucci) e la Inside Original Dancers (insegnanti Felice Ruggiero e Ramona Mattei). "Un bel pomeriggio di movimento – esordisce Roberto Nocchi, il responsabile del settore ginnastica e danza Uisp, nonché organizzatore dell’evento – per questa edizione di una delle manifestazioni più importanti del panorama Uisp. Dopo tre anni di stop siamo tornati e un grande ringraziamento va a tutte le società, le istruttrici e ai partecipanti, giovani e meno giovani: tutto il pubblico ha toccato con mano la valenza sociale e il concetto di sport per tutti".